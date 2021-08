Widerstand vorprogrammiert - Nun will auch die Stadt Bern, dass Töfffahrende für Parkplätze bezahlen

Die Stadt Bern will nun auch für Töffs Parkgebühren einführen. (Symbolbild)

Auch die Stadt Bern zieht diese Massnahme in Erwägung.

In Luzern fallen für Töfffahrende beim Parkieren bald Gebühren an.

Luzern macht es vor: Ab Januar 2022 müssen Töfffahrerinnen und -fahrer für das Parkieren ihrer Fahrzeuge bezahlen. Nun zieht auch die Stadt Bern diese Massnahmen in Erwägung, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Aufgrund einer Motion aus dem Jahr 2012 hat die Verkehrsdirektion bis Ende 2022 Zeit für die Erarbeitung einer entsprechenden Vorlage.

In der Motion, die vom Grünen Bündnis und der Jungen Alternative eingereicht worden war, heisst es: «Der Gemeinderat wird aufgefordert, alle weissen Gratis-Motorradparkplätze in der Innenstadt in kostenpflichtige Parkplätze umzuwandeln.» Der Stadtrat erklärte 2014 die Vorlage für erheblich. Seither hat der Gemeinderat die Aufgabe, diesbezüglich eine Vorlage auszuarbeiten.