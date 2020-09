Einfache Bearbeitung

So soll es Youtube Shorts den Usern äusserst einfach machen, Videos direkt in der App zu bearbeiten. Laut der Ankündigung von Youtube sollen dafür einige neue Tools zur Verfügung gestellt werden, mit denen man mehrere Clips einfach zusammenfügen, die Ablaufgeschwindigkeit eines Videos regulieren und direkt Musik in das Video einfügen kann. Auch diese Funktionen erinnern stark an die chinesische App Tiktok , die von Lip-Synchern und neu erfundenen Tänzen lebt .

Lancierung in Indien

Die Bedienung soll ebenfalls ähnlich wie bei Tiktok mit einfachen Swipes nach oben oder unten erfolgen, um die neuesten Clips von Youtubern sehen zu können. Zu finden sein werden diese Shorts in einer eigenen Sektion in der Youtube-App.

Diese neue Funktion soll in den nächsten Tagen zuerst einmal in Indien lanciert werden. Dort ist Tiktok seit Juni verboten. Ausserdem handelt es sich bei Indien laut Mashable.com um einen der am schnellsten wachsenden Märkte für Video-Streaming-Services. Falls es Youtube Shorts also tatsächlich gelingt, sich dort erfolgreich zu etablieren, könnte es dem Service auch in anderen Ländern leichterfallen, Fuss zu fassen. Wann Shorts tatsächlich auch in anderen Regionen der Welt erhältlich sein werden, ist noch nicht bekannt.