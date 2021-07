Bis 2030 soll Schluss sein - Nun will sich auch Mercedes von Benzin und Diesel verabschieden

40 Milliarden Euro fürs E-Auto

Daimler plant Investitionen in Höhe von 40 Milliarden Euro für die «Electric only»-Strategie. Das Geld soll etwa für Akkus der nächsten Generation investiert werden. Nächstes Jahr will die Firma den Vision EQXX vorstellen, der mit einer Akkuladung über 1000 Kilometer schafft und dafür nur etwa halb so viel Strom braucht wie heute üblich. Daimler will zudem wie auch VW das Herzstück der Batterien fürs E-Auto, die Batteriezellen, selber produzieren. Dafür plant es den Bau von acht Gigafabriken mit Partnern weltweit mit einer Gesamtkapazität von mehr als 200 Gigawattstunden. Vier der Fabriken sollen in Europa stehen, drei in Asien und eine in den USA.