Der Mini kann neu auf ein Elektroauto umgerüstet werden

Als Sir Alec Issigonis in den 50er-Jahren den Mini erfand, hätte er dem Kleinwagen bestimmt einen Elektromotor verpasst, wenn die Batterietechnik schon damals reif dafür gewesen wäre. Schliesslich stand der Spargedanke schon damals hinter der Idee für den Winzling. Heute ist die Technik so weit, und weil Restomods gerade voll in sind, bietet Mini nun für ihr Ikönchen einen Umbau auf Elektro an – offiziell vom Werk.