Berner Exekutive : Nun wurde auch Gemeinderätin Teuscher positiv auf Corona getestet

Nach Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) hat sich auch Gemeinderätin Franziska Teuscher (GB) mit dem Coronavirus infiziert. Aus Vorsicht wurde ein Anlass der Berner Exekutive abgesagt.

Die Stabsübergabe der abtretenden Gemeinderätin Ursula Wyss an die neu gewählte Gemeinderätin Marieke Kruit von heute Montagnachmittag muss deshalb angesagt werden. Ursula Wyss hat sich am Samstag testen lassen, das Resultat fiel negativ aus.

Am Montagnachmittag hätte die Stabübergabe in der Stadtberner Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün zwischen Ursula Wyss und SP-Nachfolgerin Marieke Kruit stattfinden sollen. Nun muss der Event aber kurzfristig abgesagt werden: Nebst Stadtpräsident Alec von Graffenried wurde auch die grüne Ratskollegin Franziska Teuscher positiv auf Corona getestet.

Wyss selber soll aber nicht betroffen sein, wie der Informationsdienst der Stadt Bern in einem Mail mitteilt: «Bei der Absage handelt es sich um eine reine Vorsichtsmassnahme: Ursula Wyss hat sich am Samstag testen lassen, das Resultat fiel negativ aus.»

Corona-Infektion zufällig entdeckt

Seither befindet sich das Paar gemeinsam in Quarantäne – bis am 29. Dezember müssen die beiden nun alleine zuhause bleiben, die Weihnachtstage verbringen sie also in absoluter Zweisamkeit.