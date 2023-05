«Sveits-bølge»: Immer mehr reiche Norweger ziehen in die Schweiz

Beliebte Niederlassungsziele der Norweger in der Schweiz sind Zug, …

Kristoffer Reitan, Golfspieler und Sohn eines Lebensmittelhändlers, zog bereits 2022 in die Schweiz. Ebenso seine Schwester.

Nun bauen auch norwegische Jungunternehmer ihren Betrieb immer öfters in der Schweiz auf.

Seit mehreren Monaten sinkt die Zahl der in Norwegen wohnhaften vermögenden Menschen. Im skandinavischen Land spricht man bereits von der «Schweizer Welle», denn viele von ihnen lassen sich hierzulande nieder . Der Grund dafür sind die steigenden Steuern in ihrem Heimatland.

Die «Steuerflüchtlinge» lassen sich vor allem in Luzern, Lugano, Schwyz oder Zug nieder. Darunter befinden sich auch immer mehr Erben von erfolgreichen Unternehmern oder Jungunternehmer, die ihr Unternehmen direkt in der Schweiz aufbauen – aus Angst davor, bei Erfolg massive Steuern in Norwegen bezahlen zu müssen.