Stadt Zürich: Nunzio und Katja retteten ihr Liebesschlösschen

Liebende konnten am Mittwochnachmittag ihr Liebesschloss beim Mühlesteg entfernen lassen und mit nach Hause nehmen. Die Aktion lancierte das Zürcher Tiefbauamt.

Am Mittwochnachmittag haben Liebende ihre angebrachten Liebesschlösser auf dem Mühlesteg abgeholt und nach Hause genommen. Nora Haider/Marino Walser/20 Minuten

Darum gehts Der Mühlesteg in der Zürcher Innenstadt muss saniert werden.

Am Geländer hingen Tausende Liebesschlösschen von Pärchen.

Die Stadt gab den Liebenden die Möglichkeit, die Schlösschen wieder mit nach Hause zu nehmen.

Einige haben die Chance wahrgenommen und holten ihr Liebesschlösschen ab.

Sie hingen über Jahre hinweg zu Tausenden am Gitterrost des Mühlestegs in Zürich: Die Liebesschlösschen, angebracht von vielen verliebten Paaren. Am Mittwochnachmittag konnte man während zwei Stunden sein Schlösschen retten, bevor es für immer der Vergangenheit angehört.

Der Grund: Die Fussgängerbrücke über die Limmat muss saniert werden. Zwei Mitarbeiter des Zürcher Tiefbauamts halfen den Besitzerinnen und Besitzern, das Schlösschen mit Trennscheibe oder grossem Bolzenschneider aufzuschneiden. Die Schlösser, die nicht abgeholt wurden, landen nächste Woche ganz unromantisch zusammen mit dem Gitterrost im Altmetall.

Ein Schloss, das bereits in Südamerika war

Katja Corà (57) und ihr Ehemann Nunzio Fraccalvieri (Ü60) wollten dies verhindern. Gemeinsam kamen sie am Mittwoch auf die Brücke, um ihr Liebesschlösschen wieder mit nach Hause zu nehmen. «Wir haben es nach unserer standesamtlichen Hochzeit im Juni 2017 gemeinsam hier befestigt. Wir haben vor, das alte mit einem neuen Schlösschen am sanierten Steg wieder anzubringen», sagt Corà.

Für das Ehepaar ist der Mühlesteg nicht nur einfach eine Fussgängerbrücke – es ist auch der Treffpunkt, wenn die beiden sich in der Stadt verabredet haben. «Er dient aber auch als neutraler Ort, wenn wir mal einen Konflikt haben und zusammen nach Lösungen suchen», sagt Fraccalvieri.

Das Liebesschlösschen ist für das Ehepaar ein besonderes Symbol und gehört zu der Beziehung dazu. Bereits 2016 war es in Südamerika mit dabei, als Fraccalvieri um die Hand seiner jetzigen Ehefrau anhielt. «Die Küsschen auf dem Schlösschen halfen mir, den Einstieg in den speziellen Moment zu finden», sagt Fraccalvieri. Es erleichterte dem Ehepaar am Mittwoch aber auch die Suche nach ihrem Liebessymbol.

1 / 6 Katja Corà (57) und ihr Ehemann Nunzio Fraccalvieri (Ü60) nahmen ihr Liebesschloss wieder mit nach Hause. «Wir haben vor, das alte mit einem neuen Schlösschen am sanierten Steg wieder anzubringen», sagt Corà. 20min/Marino Walser Zwei Mitarbeiter des Zürcher Tiefbauamts halfen den Liebenden, ihre Schlösser aufzuschneiden. 20min/Marino Walser Reto Meisser brauchte ein wenig länger, bis er sein Liebesschloss gefunden hatte. 2,5 Jahre hing das Liebesschloss von seiner Frau und ihm am Mühlesteg. 20min/Marino Walser

Die Suche dauerte teils länger

Anders erging es Reto Meisser. Er benötigte rund 15 Minuten, bis er sein Schlösschen gefunden hatte – Hilfe bekam er von seiner Frau am Telefon. 2,5 Jahre hing das Liebesschloss von seiner Frau und ihm am Mühlesteg.

Für das Ehepaar ist die Brücke ebenfalls ein spezieller Ort: «Wir haben uns damals genau hier versprochen, dass wir füreinander da sind und in guten wie in schlechten Zeiten respektvoll miteinander umgehen», erinnert sich der 52-Jährige. Er habe in seiner Frau die späte, grosse Liebe gefunden, wie er anfügt. «Ich liebe sie, weil sie immer das Wort ‹wir› nutzt. In der heutigen, egoistischen Zeit ist das sehr wertvoll.»

Die Aargauerin Celina Stauffer war ebenfalls auf der Suche nach ihrem Liebesschlösschen. Nach einer Stunde aber hatte sie es noch immer nicht erblickt. «Ich hoffe, ich finde es noch», sagt die 24-Jährige. Auch sie hatte vor, den Liebesbeweis, der seit dem letzten November hängt, wieder mit nach Hause zu nehmen. «Ich will nicht, dass es verloren geht.»

2,85 Millionen für die Sanierung

Die in Zürich bekannte Liebesbrücke wird in der Nacht auf den 24. August demontiert und mit dem Kran in drei Teilen aus der Limmat gehoben. Aufgrund der Witterung und der intensiven Nutzung über Zeit hat der Mühlesteg Schaden genommen und muss repariert werden.

Die Erneuerung kostet insgesamt 2,85 Millionen Franken, wie die Sprecherin des Tiefbauamts, Evelyne Richiger, sagt. Voraussichtlich im November wird die erneuerte Brücke wieder montiert. Auch am sanierten Mühlesteg wird man wieder Schlösschen anbringen können.