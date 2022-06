Nun droht die Barrage : Nur 1:1 gegen Moldawien – Schweizer U-21 muss um EM zittern

Die Schweizer U-21-Nati kommt im letzten Quali-Spiel auswärts in Moldawien nicht über ein 1:1 hinaus. Damit könnte das Team von Mauro Lustrinelli die EM verpassen.

Die Schweizer U-21-Nati kommt im letzten Gruppenspiel in Moldawien nicht über ein 1:1 hinaus. Damit stehen die Niederlande, die noch ein Spiel auszutragen haben, bereits als Gruppensieger fest. Zwar hätte das Team von Mauro Lustrinelli wohl auch mit einem Sieg mit Platz zwei vorliebnehmen müssen. Mit drei Punkten hätte die U-21 aber gute Chancen gehabt, sich als bester Zweitplatzierter der neun Quali-Gruppen einen EM-Platz zu sichern.

Dabei sah es in Moldawien zunächst richtig gut aus. Kastriot Imeri, der in den kommenden tagen wohl zur A-Nati stossen wird, brachte die Schweiz schon nach fünf Minuten vom Penaltypunkt aus in Führung. Doch eine Viertelstunde vor Schluss erzielte das Heimteam den Ausgleichstreffer.