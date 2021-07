Sorge vor dem Herbst - Nur 10 Prozent der 12- bis 15-Jährigen für Impfung angemeldet

1 / 7 Für 12- bis 15-Jährige ist der Impfstoff von Biontech/Pfizer gemäss Swissmedic wirksam und sicher. Trotzdem haben sich gemäss der «NZZ am Sonntag» nur zehn Prozent der 12- bis 15-Jährigen für einen Termin angemeldet. AFP Die aktuelle Situation mit relativ tiefen Infektionszahlen lasse viele noch zögern, schreibt die Zeitung. REUTERS Einige impfwillige Jugendliche würden gar von ihren Eltern abgehalten, berichtet ein Insider. Getty Images

Darum gehts Die Impfbereitschaft nimmt in der ganzen Bevölkerung ab.

Besonders tief ist sie bisher bei den Jugendlichen.

Obwohl 12- bis 15-Jährige sich impfen lassen können, haben sich gerade einmal zehn Prozent angemeldet.

Diese Entwicklung könnte zur Gefahr für den Herbst werden.

50 Prozent der Bevölkerung haben mittlerweile mindestens eine Impfung erhalten, doch nun flacht die Impfbereitschaft im ganzen Land ab. Die Tamedia-Zeitungen sprechen von fünf Millionen Impfdosen, die derzeit ungenutzt blieben. Gemäss der «NZZ am Sonntag» (Bezahlartikel) werden die Jugendlichen zudem immer mehr zur Problemgruppe, was die Impfbereitschaft angeht.

Hatten Epidemiologen bis vor kurzem noch geglaubt, dass eine Impfquote von 75 Prozent für eine Herdenimmunität ausreichen würde, ist diese Hoffnung nun aufgrund der Delta-Variante verschwunden. Die Mutation verbreitet sich derzeit in ganz Europa. Gleichzeitig schaffen die Kantone offenbar Wartelisten für die Impfungen ab und bleiben auf Impfdosen sitzen. Besonders akut ist die Lage momentan im Kanton Schwyz. Die Regierung veröffentlichte gar einen Appell an die Bevölkerung mit den Worten: «Die nachlassende Impfbereitschaft bereitet Sorge.»

Die Tamedia-Zeitungen haben nun Projektionen angestellt, wie die Impfquote im Herbst aussehen könnte. Das Fazit: Im besten Fall erreichen die Kantone bis dann eine Quote von 70 Prozent Geimpften. In vielen Kantonen dürfte diese Zahl bei nur 60 Prozent zu liegen kommen. In Bern können die Gesundheitsbehörden dies aufgrund der Anmeldungen prognostizieren. In Zürich hingegen wird die Zahl von einer Million Impfanmeldungen offenbar durch Mehrfachanmeldungen verfälscht. Im Kanton ist die Impfquote zuletzt von 10’000 auf 500 pro Woche regelrecht zusammengesackt. Die Gesundheitsdirektion hat ihr Impfziel von 80 auf 65 Prozent runtergeschraubt.

Jugendliche werden von ihren Eltern gestoppt

Ein besonderes Augenmerk hat die «NZZ am Sonntag» auf die Gruppe der 12- bis 15-Jährigen geworfen. Seit einem Monat können diese sich mit Pfizer/Biontech impfen lassen, nachdem Swissmedic die Erlaubnis dazu erteilte. Gemäss der Zeitung haben sich bisher aber nur zehn Prozent der Jugendlichen für eine Impfung angemeldet. Dafür hat die Zeitung bei mehreren Kantonen nachgefragt.

Ähnlich wie dies bei den Erwachsenen der Fall ist, herrscht auch hier ein Stadt-Land-Graben. Am tiefsten ist die Bereitschaft in der Ostschweiz mit gerademal zwei bis drei Prozent. In Zürich und Basel hingegen entscheiden sich mit je elf Prozent bereits relativ viele Jugendliche für eine Impfung. Ob jemand in dem Alter selbst entscheiden kann oder die Einwilligung der Eltern braucht, ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Offenbar kommt es aber auch zu Beeinflussung seitens impfkritischer Eltern. Die «NZZ am Sonntag» zitiert einen Kantonsarzt, der offenbar Szenen beobachtet hat, in denen Eltern ihren impfwilligen Kindern eine solche untersagten. «Das geht soweit, dass sie den Ärzten und Ärztinnen mit Strafanzeigen drohen, fall diese die Kinder impfen würden.»

Einige Kantone wollen Firmen impfen lassen

Im Artikel wird die Vermutung angestellt, dass die momentan sehr tiefen Infektionszahlen Jugendliche zögern lassen würden. Für die Zeitung ist allerdings klar, dass nicht nur deren fehlende Bereitschaft für die tiefen Zahlen verantwortlich ist. So habe der Bund unklar kommuniziert, ob man die Impfung sämtlichen Jugendlichen empfehle oder nur solchen mit chronischen Krankheiten.

Die Behörden wollen der Impfmüdigkeit der gesamten Bevölkerung entgegenwirken. Ein Mittel dazu sollen mobile Impfstationen sein, die bereits in einzelnen Kantonen im Einsatz stehen. Wie die Tamedia-Zeitungen berichten, sollen dabei ausserdem auch Firmen zum Zug kommen. Besonderes Augenmerk will man zudem auf Ausländergruppen legen, in denen die Impfquoten zurzeit noch gering seien.