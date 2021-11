MDPL-Syndrom : Nur 13 Menschen weltweit haben diese Krankheit – Dylan ist einer von ihnen

Nie aufgeben ist eine Devise von Dylan Lombart. Der 18-jährige Schotte hat das äusserst seltene MDPL-Syndrom. Es dauerte zehn Jahre, bis die Ärzte diese Diagnose stellen konnten.

«Ich fühlte mich in der Schule wie ein blauer Legostein in einem Meer von gelben», sagt er. Die Leute hätten ihn angestarrt, ausgelacht, anders behandelt.

«Bei der korrekten Diagnose waren wir erleichtert»

«Ich wurde damit geboren, aber es wurde erst nach 18 Monaten sichtbar», erzählt Dylan schottischen Medien. «Meine Mutter war verständlicherweise in grosser Sorge, als ich immer mehr Gewicht verlor. « Sie seien ständig bei Ärzten gewesen. «Als wir die korrekte Diagnose erhielten, waren wir nur erleichtert, weil wir endlich wussten, was es war.»

Nicht auf das Syndrom reduzieren

«Ich habe etwas zu zeigen»

Mit dem Fotografieren habe er sich mit sich selbst anfreunden können. «Ich fühlte mich in der Schule wie ein blauer Legostein in einem Meer von gelben», sagt er. Jetzt weiss er: «Ich mag anders aussehen, aber ich habe der Welt etwas zu zeigen».

«Gebt nie auf»

Am liebsten nimmt er seine Stadt Glasgow auf (hier gehts zu seiner Insta-Seite). Und das erfolgreich: Dylans Fotos der Stadt im Lockdown wurden in den Lokalmedien abgefeiert. «Ich zeige gerne, was die Stadt zu bieten hat», sagt er. Das Wetter sei zwar nicht das Beste, aber «ich liebe es, in Schottland zu leben».