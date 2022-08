In der Stadt Zürich gibt es immer weniger leere Wohnungen. Vor allem bei kleineren Wohnungen zeichnet sich ein deutlicher Rückgang ab.

Wohnungsknappheit : Nur 161 Wohnungen stehen in der Stadt Zürich frei

Die Wohnungsknappheit in Zürich hat sich weiter akzentuiert. Das zeigen die neusten Zahlen von Statistik Stadt Zürich. Am 1. Juni dieses Jahres standen genau 161 Wohnungen in der Stadt frei. Verglichen mit dem Vorjahr sind das weniger als die Hälfte. Prozentual sank die Zahl der Leerwohnungen von 0,17 auf 0,07 Prozent.

So tief war die Zahl zuletzt 2011. Der Rückgang betrifft alle Wohnungsgrössen, mit Ausnahme der 5-Zimmer-Wohnungen. Besonders deutlich war er aber bei den kleineren Wohnungen. Als Erklärung für die niedrige Leerwohnungsziffer wird das Bevölkerungswachstum genannt. Während die Wohnbevölkerung in der Stadt Zürich per Ende Mai um fast 6000 Personen gegenüber dem Vorjahr zugenommen hat, hat die Zahl der Wohnungen nur um gut 800 zugenommen.

Laut Statistik Stadt Zürich könnte sich diese Knappheit aber bald wieder etwas erholen. Grund dafür: Der 1. Juni als Stichtag fiel in diesem Jahr zufälligerweise auf einen Zeitpunkt, zu welchem kurz zuvor viele Wohnungen abgebrochen, zahlreiche Neubauten aber noch nicht fertiggestellt worden waren. Abgebrochene Wohnungen werden in der Stadt Zürich aber in der Regel durch Neubauten ersetzt.