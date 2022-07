Zürcher Hallenstadion: Nur Bargeld – Kind (6) muss fast auf Glace verzichten

Gemeinsam mit ihrer sechsjährigen Tochter besuchte eine Zürcherin am Dienstag das Queen-Konzert im Hallenstadion in Zürich. «Als der Glaceverkäufer mit einem Metallkässeli aus den 80er-Jahren durch die Reihen ging, wollte ich meiner Tochter eine Glace kaufen», erzählt die Frau. Zu ihrer Überraschung stellte sie fest, dass eine bargeldlose Zahlung nicht möglich ist. «Weil ich kein Bargeld dabei hatte, schaute mich meine Tochter schon ganz traurig an. Zum Glück bot uns ein anderer Besucher an, die Glace zu zahlen. Ich twintete ihm das Geld dann.» Trotzdem meint sie: «Auf jedem Bauernhof kann man inzwischen Eier oder Käse mit Twint bezahlen, aber nicht im Hallenstadion. Das fand ich dann schon recht seltsam.»