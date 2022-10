Technische Störung: Nur Bargeld möglich – bei Coop geht nichts mehr mit Kartenzahlungen

Das Schild am Eingang der Coop-Filiale in Baden (AG) zeigts an: Bei Coop klappts derzeit nur mit Barzahlungen.

In allen Coop-Filialen in der Schweiz sind derzeit Kartenzahlungen nicht möglich. 20-Minuten-News-Scouts berichten von Problemen an verschiedensten Standorten wie in Baden im Aargau (siehe Bild oben). Coop-Sprecherin Rebecca Veiga bestätigt auf Anfrage das schweizweite Problem. Auch Twint funktioniert nicht.