Grund für die Forderung: Die Infektions- und Sterberate sei zwei- bis viermal höher als in Ländern mit einem vergleichbaren sozioökonomischen Status, so die Fachleute.

Um die Immunsysteme der Schweizer ist es laut aktueller Daten nicht gut gestellt. Das zeigt ein Positionspapier von Forschenden und der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung. Grund dafür ist ein Mangel an Vitamin C und D, Omega-3-Fettsäuren, Selen sowie Zink – Nährstoffe, die für die optimale Funktion des Immunsystems notwendig sind. Hapert es daran, hat auch das Coronavirus leichtes Spiel. Die Unterversorgung könnte ein Grund dafür sein, dass die Infektions- und Sterberate in der Schweiz zwei- bis viermal höher sei als in Ländern mit einem vergleichbaren sozioökonomischen Status, so die Autoren.