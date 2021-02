Nach Schlägen und Bodycheck : Nur Bewährung – Keine Sperre für Rüpel-Langläufer Bolschunow

Ende Januar sorgte Langläufer Alexander Bolschunow (24) für einen Skandal, indem er einen Gegner absichtlich schlug und umfuhr. Nun hat der Ski-Weltverband die Konsequenzen bekannt gegeben.

Es ist eine Aktion, die man im Langlauf-Sport so noch nie gesehen hat. Der Russe Alexander Bolschunow verliert in der Schlussphase des Staffel-Sprints in Lahti (Fi) komplett die Nerven. Er schlägt mit seinem Stock nach seinem Gegner Joni Mäki aus Finnland, weil er mit dessen Spurwechsel nicht einverstanden ist. Im Ziel donnert Bolschunow dann absichtlich in das siegreiche finnische Staffel-Team.

WM statt Sperre

Bolschunow ist in diesem Winter bislang der überragende Mann im Langlauf-Weltcup. Nur Tage nach der Aktion gewann der 24-Jährige im schwedischen Falun gleich zwei Weltcup-Rennen. Aktuell steht der russische Überflieger an der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf im Einsatz, wo er am Donnerstag im Sprint auf Platz vier lief. Statt eine Sperre abzusitzen zählt der Bolschunow in den Rennen der nächsten Tage zu den absoluten Medaillen-Favoriten – auch mit seiner Bewährung. (alp/law/dpa)