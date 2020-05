Im Europavergleich

Nur Bulgaren kiffen noch mehr als Schweizer Jugendliche

Ein Bericht zeigt, die Schweizer Jugend kommt bei Weitem öfter in Kontakt mit Cannabis als Jugendliche in anderen europäischen Ländern.

15-Jährige in der Schweiz befinden sich beim Rauchen und Alkoholkonsum im Mittelfeld, während sie beim Cannabiskonsum einen vorderen Platz einnehmen. Das zeigen Daten einer internationalen Schülerbefragung unter der Schirmherrschaft der WHO. Laut der Studie haben letzten Monat 13 Prozent der männlichen Jugendlichen und acht Prozent der weiblichen Jugendlichen zum Joint gegriffen. Nur die Bulgaren haben im gleichen Zeitraum mehr gekifft als die männlichen Schweizer Jugendlichen.

Alkohol ist aber im internationalen Vergleich immer noch die von Jugendlichen meist konsumierte psychoaktive Substanz. Im Alter von 15 Jahren fühlten sich in der Schweiz 13 Prozent der Jungen und acht Prozent der Mädchen mindestens einmal im letzten Monat vor der Befragung richtig betrunken. Während Frankreich ähnliche Werte aufweist wie die Schweiz, sind sie in Italien höher und in Österreich sowie Deutschland gar deutlich höher.

Jeder sechste Jugendliche raucht Zigaretten

Im Alter von 15 Jahren geben 16 Prozent der Jungen und 14 Prozent der Mädchen in der Schweiz an, mindestens einmal im letzten Monat herkömmliche Zigaretten geraucht zu haben. Die Werte in Deutschland sind ähnlich hoch wie in der Schweiz, während Österreich, Frankreich und vor allem Italien höhere Raten aufweisen.