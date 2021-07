Marketa Vondrousova - Nur dank geschütztem Ranking ist Bencic-Gegnerin überhaupt an Olympia

Bencic mit Niederlage vor vier Monaten

Im Jahr 2019 stand die 22-Jährige bereits einmal in einem grossen Endspiel. Sie bestritt den French-Open-Final gegen Ashleigh Barty. Damals kassierte sie eine 1:6, 3:6-Niederlage. Diese habe sie aber nur stärker gemacht. Nach dem Finaleinzug in Tokio sagte sie: «Ohne Niederlagen gibt es keinen Erfolg.» Das beste Ranking von Vondrousova war der 14. Platz, nach dem French-Open-Final im Juli 2019. In Ihrer Karriere konnte sie bislang einen Titel auf WTA-Stufe gewinnen.

Bencic und Vondrousova trafen bislang in ihrer Karriere erst einmal aufeinander. Das Duell konnte die Tschechin vor vier Monaten in Miami knapp gewinnen. Nun hat Bencic also die Chance mit einem Sieg die Revanche zu üben und ausserdem weiter an ihrem persönlichen Tennismärchen zu arbeiten. Noch nie hat eine Schweizerin zwei Olympia-Goldmedaillen erspielt. Bencic hat nun die Chance dies zu ändern. Am Samstag im Einzel gegen Vondrousova und am Sonntag im Doppel mit Viktorija Golubic. Der Einzelfinal soll am Samstag um zwölf Uhr stattfinden. Der Final im Doppel einen Tag später. Mit 20 Minuten verpassen Sie keinen Punkt.