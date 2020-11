St. Gallen : «Nur der Tod des Geldgebers löste sein Problem»

Ein Tötungsdelikt im Umfeld eines illegalen Spielwetten-Systems ist am Dienstag in St. Gallen vor Gericht verhandelt worden. Die Staatsanwaltschaft forderte für den mutmasslichen Täter eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren, die Verteidigung bestritt die Vorwürfe.

Am Dienstag musste sich der mutmassliche Täter vor dem Kreisgericht St. Gallen verantworten. Der 37-jährige Serbe soll den Landsmann getötet haben. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen Mordes, Diebstahls, rechtswidrigen Aufenthalts und Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung an. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren und eine Landesverweisung von 15 Jahren. Die Vertreter der Privatkläger verlangen Genugtuungen zwischen 12'500 und 50'000 Franken.

Gläubiger aus dem Weg geschafft

Nur der Beschuldigte komme als Täter in Frage. Er habe sich Geld von seinem Landsmann geliehen und an Geldspielautomaten und bei Onlinegeldspielen verzockt. «Er war daher nicht in der Lage, den Kredit zurückzuzahlen und wusste, dass der Geldgeber das Geld notfalls mit Gewalt einfordern würde», heisst es in der Anklageschrift.