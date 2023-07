Küssnacht: Gartenzaun umgefahren und abgehauen

Der Unfall passierte am Donerstagabend auf der Haltikerstrasse in Küssnacht am Rigi. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag um 17.45 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker auf der Haltikerstrasse in Küssnacht am Rigi einen Gartenzaun umgefahren, meldet die Kantonspolizei Schwyz. Der Verursacher fuhr in Richtung Dorf davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.