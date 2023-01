Konzert- und Eventbranche: Nur drei Zürcher Veranstalter beanspruchten Corona-Entschädigungen

500’000 Franken gesprochen

Bis heute wurden im Kanton Zürich in drei Fällen Entschädigungen im Umfang von insgesamt rund 500’000 Franken gesprochen, wovon wiederum die Hälfte vom Bund getragen wurde, schreibt der Kanton Zürich in einer Medienmitteilung. In drei weiteren Fällen gab es Rekurse. Einer wurde vom Regierungsrat rechtskräftig abgewiesen. Zwei Verfahren sind noch hängig. Die potenzielle Schadensumme beläuft sich in diesen beiden Fällen gesamthaft auf rund eine Million Franken, wovon die Hälfte auf den Kanton entfallen würde.