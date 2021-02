Ein Bauarbeiter fuhr am 3. September 2019 auf einen Rollwagen auf.

BLS will vom Vorfall nichts gewusst haben. Die Entgleisung habe man dem BAV gemeldet, sagt eine Mediensprecherin.

3. September 2019, Schichtbeginn im Lötschberg-Scheiteltunnel: Kurz vor 13.30 Uhr steigen rund zwanzig Bauarbeiter, Sicherheitswärter und Bahnmitarbeiter aus dem Zug, der sie seit August fast täglich zur Baustelle zwischen Goppenstein VS und Kandersteg BE bringt. Ihr Auftrag: Die über 40 Jahre alte Fahrbahn im Tunnel zu ersetzen. Kurz nach 14.00 Uhr kommt es jedoch zu einem folgenschweren Fehler: Ein Bauarbeiter will mit einem Rangiergerät einen Bauzug verschieben und fährt auf einen Rollwagen, der den Bauzug entgleisen lässt.