Nur ein Bruchteil aller Covid-19-Fälle wird erkannt

Die Heinsbergstudie

Es ist die erste Untersuchung ihrer Art: Mit der Heinsberg-Studie wurde erstmals ein Ausbruch in einem Coronavirus-Hotspot detailliert untersucht. Die Daten von rund 1000 Personen sind in sie mit eingeflossen. Sie liefert Einblicke in die Dunkelziffer, in die Gefährlichkeit des Virus und das Ansteckungsrisiko in Haushalten. Erste Zwischenergebnisse hatten die Verantwortlichen schon kurz vor Ostern in einer öffentlichkeitswirksamen Medienkonferenz präsentiert – und waren dafür scharf kritisiert worden. Nun wurden die finalen Ergebnisse auf einem Preprint-Server veröffentlicht, noch ohne Peer-Review.