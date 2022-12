1:6 gegen Portugal: Diese Fakten zur Nati-Pleite überraschen dich

Die Schweizer Nationalmannschaft verlor am Dienstagabend gegen Portugal im WM-Achtelfinal. Die klare Niederlage spiegelt sich auch in den Statistiken wieder.

Dieses Interview von Manuel Akanji erheiterte viele Fans nach der Niederlage gegen Portugal. SRF

Darum gehts Die Nati muss nach dem 1:6 gegen Portugal nach Hause reisen.

Die Leistung vieler Spieler war dürftig.

Das sieht man auch anhand der Statistiken und Fakten zum Spiel.

Die Nati ging am Dienstagabend im WM-Achtelfinal mit 1:6 gegen Portugal unter. Die eiskalten Portugiesen erzielten eigentlich fast mit jeder Chance einen Treffer, womit der WM-Traum für die Nati in einem Debakel endete. Mehrere Nati-Stars entschuldigten sich im Anschluss, Coach Murat Yakin wird vorgeworfen, dass er sich komplett verpokert hatte.

Doch was sagen die Statistiken aus? Ist der Klassenunterschied auch in den Zahlen und Fakten des Spiels sichtbar? Wir zeigen es dir.

Schlechte Zweikampfwerte

Die Schweiz gewann gegen Portugal nur 44 Prozent der Zweikämpfe, damit war das Team von Murat Yakin in sämtlichen vier Spielen dieser WM-Endrunde in den Duellen unterlegen. Schwächer als gegen Portugal war die Zweikampfquote nur bei der Niederlage gegen Brasilien (41%). Und auch im Vergleich ist die durchschnittliche Zweikampfquote (45,6%) der Nati bescheiden. Die Quote wird nur von Dänemark (44,8%) unterboten. Die Portugiesen sind dagegen Zweikampfmonster. So steht ihre Quote bei 54,8%, was nur von Frankreich (58,5%), Argentinien (56,5%) und Costa Rica (55,8%) übertroffen wird.

Horror-Tag für Fernandes

Von den Schweizern, die gegen Portugal durchspielten, führte Edimilson Fernandes die wenigsten Zweikämpfe (3), und gewann keinen einzigen davon. Er war einer von acht eingesetzten Schweizern mit einer negativen Zweikampfbilanz. So sind hier auch Denis Zakaria, Ruben Vargas, Xherdan Shaqiri, Remo Freuler, Noah Okafor und Ardon Jashari zu nennen.

Shaqiri kämpft viel – und erfolglos

Zwar hat Shaqiri eine negative Zweikampfbilanz, der Nati-Star führte aber immerhin die meisten Zweikämpfe (13 bestritten, 4 davon gewonnen). Mit den besten Zweikampfquoten aus der Partie gingen Ricardo Rodriguez (83%), Manuel Akanji (80%) und Granit Xhaka (71%). Das spiegelt sich auch in den Nati-Noten von 20 Minuten wieder.

So viele Abschlüsse liess die Nati zu

Die Schweiz liess gegen Portugal 15 gegnerische Abschlüsse zu. Das ist Schweizer Höchstwert im Turnier. Gegen Serbien waren es zwölf Abschlüsse, die man erlaubte, gegen Brasilien 13 und gegen Kamerun acht. Selbst gab man zehn Schüsse ab, was in den Gruppenspielen nur gegen Serbien (14) getoppt wurde. Also auch hier: Die Zahlen zeigen, dass die Schweizer Verteidigung gegen Portugal alles andere als sattelfest war und fast die Hälfte aller portugiesischen Schüsse den Weg ins Tor fanden.

Höchste WM-Pleite der Nati seit 1966

Das 1:6 ist für die Schweiz die geteilt höchste Niederlage an einer WM-Endrunde. So verlor die Nati 1966 mit 0:5 gegen Deutschland. Allgemein in Länderspielen war es für die Schweizer Fussballer die höchste Pleite seit September 1997 und dem 0:5 gegen Norwegen (WM-Quali in Oslo). Generell kassierte die Nati zuletzt 1963 sechs Gegentore. Damals gab es ein 1:8 in einem Freundschaftsspiel gegen England.

Höhe der Niederlage ist historisch

Allgemein in der WM-Historie war es die 39. Niederlage mit fünf oder mehr Toren Unterschied – bei der aktuellen Austragung gab es davor Costa Ricas 0:7 gegen Spanien. In einer K.o.-Partie gab es in den letzten 68 Jahren allerdings nur eine weitere so hohe WM-Niederlage. Das war die historische Schmach von Brasilien bei der WM 2014, als die Brasilianer mit 1:7 gegen den späteren Weltmeister Deutschland untergingen.

War denn auch etwas gut?

Ja. Die Schweizer Passquote (84%) war bei Spielende leicht höher als die von Portugal (83%). Geht man nach Dezimalstelle, war es die beste Schweizer Passquote im Turnier (84.4% – 84.1% gegen Kamerun, 83.8% gegen Brasilien).