Die Kantonspolizei St. Gallen veröffentlichte am Dienstag die Verkehrsunfallstatistik 2020. Die wichtigsten Erkenntnisse fasst die Polizei wie folgt zusammen:

- Die Unfallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Es wurden insgesamt 2392 Unfälle in die Statistik aufgenommen. Vor allem während der «Lockdown-Zeiten» nahmen auch die Verkehrszahlen ab. Gemäss Angaben des für die Verkehrszählungen zuständigen Tiefbauamtes des Kantons St. Gallen hat der Verkehr während des ersten Lockdowns zum Vorjahr um 30 bis 40 Prozent abgenommen. In der zweiten Welle war lediglich ein Rückgang von fünf bis zehn Prozent festzustellen.

- Dennoch zeichnet das Jahr 2020, wie bereits im Vorjahr, 15 Verkehrstote. Nur eine der getöteten Personen befand sich in einem Auto. Am meisten Unfälle mit Todesfolge ereigneten sich im Zusammenhang mit Fussgängern. Insgesamt wurden 1164 Personen im Strassenverkehr verletzt.

– Die Anzahl an Unfällen mit Fussgängern hat gesamthaft stark abgenommen, dennoch starben sieben Personen. Hauptursache für Unfälle mit Personenschaden und Fussgängern als Hauptverursacher, ist nach wie vor das unvorsichtige Queren der Fahrbahn. Kollisionen auf Fussgängerstreifen haben etwas zugenommen.

- Die Unfälle auf Schulwegen sind stark zurückgegangen. Insgesamt waren es 25 - fast halb so viele wie im Vorjahr. Dies könnte ein positiver Nebeneffekt der Pandemie sein.

- Motorradunfälle haben im Jahr 2020 leicht zugenommen. Es wurden insgesamt 196 Unfälle verzeichnet. Hauptursachen für die Unfälle waren Selbstunfälle in Kurven oder zu nahes Aufschliessen. Leider ist in der Berichtsperiode wieder ein Toter zu verzeichnen. Die meisten Verunfallten wurden gemäss Statistik leicht verletzt.

- Die meisten und folgenschwersten Unfälle sind Schleuder- bzw. Selbstunfälle. Hier ist die Ursache meist überhöhte Geschwindigkeit oder Alkohol am Steuer. Personen im Alter von 20-29 Jahren sind am meisten gefährdet im Strassenverkehr. Sie verunfallen und werden dabei am häufigsten verletzt.