«So krass»: Nur eine Woche nach der Geburt zeigt Kim Gloss stolz ihren After-Baby-Body

«Eine Woche ist es her, es ist kaum zu glauben», sagt Kim überrascht in ihrer Story. Und fügt an: «So sieht der Bauch heute aus: Über Nacht ist er so krass zurückgegangen, gestern war er noch viel grösser!» Dazu steht sie vor einem Spiegel und präsentiert ihren Followerinnen und Followern stolz ihren After-Baby-Body. «Der weibliche Körper ist so krass», ergänzt die 29-Jährige.