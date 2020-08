Heftige Unwetter tobten am Wochenende in Italien.

In der Nacht auf Sonntag stürzte ein Baum auf ein Zelt und tötete zwei Schwestern, die auf dem Campingplatz in Italien Ferien machten. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Mädchen im Alter von 3 und 14 Jahren. Die beiden Schwestern waren gerade auf dem Campingplatz am Schlafen, als der vier Meter hohe Baum auf sie stürzte. Die 3-Jährige kam noch an Ort und Stelle ums Leben, die 14-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.