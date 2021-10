Traubenzucker statt Kokain verkauft – «Nur einen Schrecken einjagen» – Mann schiesst wegen 70 Franken fünfmal auf Dealer

1 / 2 Am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich am Donnerstag ist der Beschuldigte bezüglich der abgegebenen Schüsse geständig. Facebook Das Bezirksgericht Zürich verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Sie wird zugunsten einer stationären Suchttherapie aufgeschoben. 20min/Stefan Hohler

Darum gehts Das Bezirksgericht Zürich hat einen 42-jährigen Schweizer wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und versuchter Erpressung zu sieben Jahren verurteilt.

Die Strafe wird zugunsten einer stationären Suchttherapie aufgeschoben.

Er hat an der Langstrasse im Zürcher Kreis 4 fünf Schüsse auf einen Dealer abgegeben. Das Opfer blieb unverletzt.

Szenen wie in einem Krimi spielten sich im Februar 2020 an der Kreuzung Hohl-/Langstrasse im Zürcher Kreis 4 ab: Ein Mann schiesst gegen 21 Uhr mit einem Revolver fünfmal auf einen Kontrahenten. Das Opfer hat Glück, es wurde nicht getroffen. Der Grund für die Knallerei: Der heute 42-jährige Schweizer hat an der Kreuzung den Dealer entdeckt, der ihm vor einigen Tagen für 70 Franken Traubenzucker statt Kokain verkauft hat.

Der Vorgang wird in der Anklageschrift folgendermassen beschrieben: «Er packte seinen Widersacher mit der linken Hand vorne am Hemd- oder Jackenkragen und hielt mit der rechten Hand den Revolver gegen den Kopf und verlangte vom Opfer die Herausgabe des Geldes.» Als die Freundin des Beschuldigten interveniert und zwischen die Kontrahenten tritt, löst sich ein Schuss und schlägt in den Boden ein. Das Opfer reisst sich los und flieht. Der Beschuldigte folgt ihm und drückt aus einer Entfernung von 15 bis 20 Metern nochmals viermal ab. Herumstehende Passanten filmen die Szene.

Schütze ist schwer drogen- und alkoholabhängig

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich am Donnerstag ist der Beschuldigte bezüglich der abgegebenen Schüsse geständig. «Ich wollte ihm einen Schrecken einjagen, aber nicht in Todesangst versetzten», sagte er. Er habe die Waffen aber nicht gegen den Kopf, sondern gegen den Oberkörper des Dealers gerichtet und nicht gezielt auf ihn geschossen. Es sei eine Kurzschlussreaktion gewesen. Der 42-Jährige ist seit 2006 Sozialhilfeempfänger, ohne Berufsausbildung und seit seiner Jugend stark drogen- und alkoholabhängig. Er hat bereits eine Vorstrafe von vier Jahren wegen versuchter schwerer Körperverletzung.

Der Staatsanwalt klagt den Beschuldigten wegen versuchter vorsätzlicher Tötung, Gefährdung des Lebens und versuchter Erpressung an und verlangt eine Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren. «Es war keine Kurzschlussreaktion, sondern der Beschuldigte war einfach nur wütend.» Er habe den Dealer gesucht und eine geladene Waffe bei sich getragen. «Das Opfer musste mit seiner Exekution rechnen», sagte der Staatsanwalt.

«Tötung in Kauf genommen»

Demgegenüber plädierte der Anwalt des Schützen lediglich auf Gefährdung des Lebens und versuchte Nötigung. Sein Mandant sei mit einer Freiheitsstrafe von vier Jahren zu bestrafen, aufgeschoben zugunsten einer stationären Suchttherapie. «Er hat nicht gezielt auf den Flüchtenden geschossen.» Es liege keine versuchte vorsätzliche Tötung vor und es sei auch keine Erpressung gewesen. «Mein Mandant wollte einfach nur die 70 Franken für das wertlose Pulver zurück.»

Das Bezirksgericht Zürich verurteilte den Mann wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und versuchter Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren. «Es war kein direkter Vorsatz, aber Sie haben die Tötung in Kauf genommen», sagte die Richterin. Die Strafe wird zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben, dies weil der Beschuldigte eine Suchttherapie wolle und bereits seit über 600 Tagen im Gefängnis ist. «Sie haben nochmals eine Chance», so die Richterin.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Problem mit illegalen Drogen? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 08 00 104 104 Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Infor mationen für Jugendliche Infodrog, Inf ormation und Substanzwarnungen