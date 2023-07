Zürich: Zone 110-Jahresabo soll nur noch 365 Franken kosten

Das will die Initiative

Aktuell kostet ein Jahresabo der Zone 110 (Stadtgebiet) 782 Franken im Jahr – zu viel, findet die städtische SP. Mit einer Volksinitiative will die Partei deshalb bezwecken, dass das Jahresabonnement künftig nur noch 365 Franken kostet – also einen Franken pro Tag. Gelten soll das Angebot jedoch nur für jene Personen, welche in der Stadt Zürich wohnen.