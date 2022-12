Südafrika: Streit wegen Rassismus eskaliert – Weisse angeklagt

Südafrika: Dieses Video zeigt den Streit am Pool des Resorts in Bloemfontein.

Am ersten Weihnachtsfeiertag ist ein Streit nahe Johannesburg in Südafrika zwischen weissen Männern und schwarzen Jugendlichen eskaliert. Der Grund: Laut den Teenagern sollten die Männer versucht haben, sie zu vergraulen, indem sie sagten, der Pool sei «nur für Weisse».

Im Videoclip, der gerade auf den sozialen Medien viral geht, ist zu sehen, wie ein Mann einem Jugendlichen mit der offenen Hand ins Gesicht schlägt. Ein anderer Mann zieht dem zweiten Teenager an den Haaren. Danach nimmt er ihn in den Schwitzkasten und drückt ihn ins Wasser.

«Schwarze nicht willkommen»

Das Resort befindet sich in Bloemfontein, einer Stadt, die vier Stunden von Johannesburg entfernt liegt. Laut Kgokong Nakedi, einer der involvierten Jugendlichen, soll das Resort in zwei Teile aufgeteilt sein: Häuser und Chalets auf der einen Seite, in denen seine Familie wohnte, und ein bewaldeter Campingplatz auf der anderen Seite, auf dem hauptsächlich weisse Menschen hausten. Das sagte er gegenüber der New York Times.