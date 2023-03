Wer täglich mindestens 10'000 Schritte – umgerechnet rund acht Kilometer – zurücklegt, hat das Gefühl, sich und seinem Körper etwas Gutes zu tun. Schliesslich heisst es so in den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO und der American Heart Association. Auch die zahlreichen Anbieter von Schrittzählern werben für diese magische Zahl.