Tourismus-Branche - Nur noch Geimpfte sollen noch ins Hotel dürfen

«Mittelfristig ist die Impfung deshalb das Eintrittsticket für Hotels», erklärt Domenig er gegenüber der Zeitung weiter . Nicht nur Hotels, auch Arbeitgeber prüfen ein Impfobligatorium. So lässt etwa der Techriese Google seine Angestellten nur mit Impfung zurück in die Büros, wie Google-Chef Sundar Pichai diese Woche in einem Rundschreiben bekannt gab. Zuerst gilt die Impfpflicht nur in den US-Büros. «Ob und wie die Regelung auch in der Schweiz gelten wird, steht zurzeit nicht fest», sagt Sandra Strickler von Google Schweiz gegenüber der « SonntagsZeitung ».