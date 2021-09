Bayern-Legende lobt BVB-Goalie - «Nur Gregor Kobel kann Neuer-Nachfolger bei Bayern München werden»

1 / 5 Startet nach seinem Transfer zum BVB voll durch: Gregor Kobel. freshfocus Der Schweizer rettete den Dortmundern in dieser Saison bereits einige Punkte. freshfocus Anfangs September debütierte Kobel gegen Griechenland für die Nati. Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts Gregor Kobel brilliert bei den ersten Saisonspielen im Kasten von Borussia Dortmund.

Der Schweizer war erst im Sommer vom VfB Stuttgart zum BVB gewechselt.

Nun bringt ihn Deutschland-Legende Stefan Effenberg als Nachfolger für Manuel Neuer bei den Bayern ins Gespräch.

Die Offensivspieler von Besiktas Istanbul schienen am vergangenen Mittwoch phasenweise fast zu verzweifeln. Egal, welche Anstrengungen sie für einen Torerfolg unternahmen, BVB-Goalie Gregor Kobel parierte jeden Ball. Bis auf einen Kopfballtreffer von Francisco Montero in der Nachspielzeit, bei dem auch der Schweizer machtlos war.

Es war nicht das erste Mal in dieser noch jungen Saison, dass Kobel seiner Mannschaft mit einer fantastischen Leistung wertvolle Punkte sicherte. Der Zürcher, der erst vor etwas mehr als zwei Wochen sein Nati-Debüt gegen Griechenland gab, beweist in Dortmund, dass die rund 17 Millionen Franken Ablöse an den VfB Stuttgart gut investiertes Geld sind.

Effenberg sieht Kobel als möglichen Neuer-Nachfolger

Obwohl Kobel erst im Sommer von Stuttgart in den Ruhrpott wechselte, gibt es nun schon einen prominenten Ex-Fussballer, der den 23-Jährigen als Nachfolger von Manuel Neuer bei Bayern München ins Spiel bringt. Steffen Effenberg, selbst einst lange Jahre beim deutschen Rekordmeister als Captain tätig, stellt in seiner Kolumne für «t-online» die These auf, dass Kobel einer für die Bayern sei.

«Du brauchst bei Bayern den besten Torwart – und den findest du eben in der Regel nicht im eigenen Verein und kannst ihn auch nicht dort aufbauen», meint «Effe» und fügt dann an: «Aus heutiger Sicht kann es deshalb eigentlich nur einen Nachfolger für Neuer geben: Dortmunds Gregor Kobel, der sich in der kurzen Zeit beim BVB schon enorm weiterentwickelt hat.»

Dabei denkt der Champions-League-Sieger von 2001, dass Kobel mittelfristig die Lösung im Tor der Münchner sein könnte: «Ob das nun in zwei, drei oder vier Jahren sein wird: Das ist, nach aktuellem Stand, der richtige Mann für Bayern.» Kobel selbst hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2026.