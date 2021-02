Bis jetzt hat sich der Zorn der SVP vor allem gegen Gesundheitsminister Alain Berset gerichtet, dem die SVP diktatorisches Verhalten in der Corona-Pandemie vorwirft. Nun aber gerät auch der eigene Bundesrat in der Person von Bundespräsident Guy Parmelin in die Schusslinie.

«Bundespräsident Guy Parmelin ist nicht viel besser wie sein Amtskollege Alain Berset», schreibt die Junge SVP in einer Medienmitteilung. Die Junge SVP bezieht sich dabei auf ein Interview mit Parmelin in der «NZZ am Sonntag». Darin verteidigte Parmelin die Haltung des Bundesrats, nur schrittweise lockern zu wollen – und nahm auch ganz direkt Alain Berset in Schutz. Der Bundesrat treffe alle Entscheide gemeinschaftlich, betonte Parmelin.