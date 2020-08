Donald Trump «Nur ich stehe zwischen amerikanischem Traum und Chaos»

Als erneute Reaktion auf den Parteitag der Demokraten hat US-Präsident Trump deutlich gemacht, dass nur er den Amerikanern zum Glück verhelfen werde.

Biden, so Trump, werde die USA in eine schwere Depression stürzen.

US-Präsident Donald Trump hat nach der Nominierung von Joe Biden zu seinem Gegenkandidaten bei der Präsidentenwahl die Bemühungen verstärkt, seine Anhänger mit Schreckensszenarien für den Fall eines Wahlsiegs der Demokraten im November zu mobilisieren. «Nur ich stehe zwischen dem amerikanischen Traum und totaler Anarchie und Chaos», sagte Trump am Freitag bei einem Auftritt in Arlington. In der Wirtschaft warnte er vor einem Zusammenbruch in der Grössenordnung der Grossen Depression: «Wir werden in eine Depression stürzen, die nicht anders sein wird – vielleicht schlimmer – als 1929.»