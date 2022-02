Politologe über Sommaruga  – «Nur in der Schweiz können Bundesräte Autostopper mitnehmen»

1 / 8 «Das gibt es nur in der Schweiz»: Kürzlich nahm Bundesrätin Simonetta Sommaruga zwei Anhalterinnen in ihrem Mini mit. 20min/Matthias Spicher Danach bedankten sich die beiden Frauen mit dieser Dankeskarte. Instagram/ simonetta_sommaruga Dass hochrangige Politiker ohne Personenschutz fremde Menschen im Auto mitnehmen, sei nur in der Schweiz möglich, sagt Politologe Mark Balsiger: «Eine solche Situation ist weltweit einzigartig.» Privat

«Als ich kürzlich mit meinem Mini unterwegs war, waren am vereisten Strassenrand zwei Frauen unterwegs. Ich hielt an und nahm die beiden mit», schrieb Simonetta Sommaruga am Freitag in einem Instagram-Post. Dazu postete sie die Dankeskarte, mit der sich die beiden Frauen – eine davon sei fast 90 gewesen – bei ihr bedankt haben. «Welch friedliches Land haben wir, wo eine Bundesrätin Autostopper mitnimmt», steht auf der Karte. Dass hochrangige Politiker und Politikerinnen ohne Personenschutz fremde Menschen im Auto mitnehmen, sei tatsächlich nur in der Schweiz möglich, sagt Politologe Mark Balsiger: «Eine solche Situation ist weltweit einzigartig.»

In der Schweiz sei es aber keine Seltenheit, dass sich Politiker volksnah und bodenständig zeigen, so Balsiger: «Viele Bundesräte waren bis zum Start der Pandemie privat wie beruflich ohne Bodyguards unterwegs. Man erinnere sich an Didier Burkhalter, der zum Pendeln ganz normal den Zug benutzt, oder eine Bundesrätin, die sich ein Biberli am Kiosk kaufen geht.»

Möglich machen es die hohe Sicherheit sowie die Schweizer Kultur, sagt Balsiger: «Im Schweizer Verständnis sieht sich der Bürger als Teil des Staates. Der Staat und die dazugehörigen Politiker werden nicht als abgehoben oder elitär betrachtet, wie das in Deutschland oder Frankreich oft der Fall ist.» Das müsse man unglaublich hoch gewichten.

Ausserdem seien die Schweizerinnen und Schweizer ein sehr diskretes Volk: «Man lässt Personen ihre Privatsphäre. Auch Stars können in der Schweiz ein einigermassen normales Leben führen, ohne ständig angesprochen oder belästigt zu werden.» Balsiger denkt, dass sich auch die anderen sechs Bundesräte in Sommarugas Situation gleich verhalten hätten: «Die Situation erschien nicht gefährlich: Zwei ältere Frauen auf einer Landstrasse, die vielleicht den Bus verpasst haben und in der Kälte laufen müssen. Es war eine menschliche Regung von Sommaruga, den Frauen zu helfen.»

Dass sie die Dankeskarte anschliessend auf Instagram veröffentlichte, habe sie wohl einerseits aus echter Rührung über die persönliche Nachricht der Anhalterinnen getan, andererseits auch wegen Imagebildung, so Balsiger: «Das war für sie eine gute Gelegenheit, sich von einer persönlicheren Seite zu zeigen, als es sonst mit Fotos von offiziellen Terminen und Pressekonferenzen der Fall ist. Sie positioniert sich mit der Veröffentlichung der Dankeskarte als volksnahe und empathische Bundesrätin.»