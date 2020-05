Umfrage

Nur jeder Dritte will Restaurants bald öffnen

Eine Mehrheit begrüsst es, dass die Geschäfte bis Mitte Mai wieder öffnen. Die Restaurants hingegen sollen nach dem Willen der Schweizer geschlossen bleiben.

In einer Woche dürfen Coiffeure, Tattoo-Studios oder Baumärkte ihre Türen wieder öffnen. Am 11. Mai können alle Läden aufmachen, zudem wird der Unterricht in der obligatorischen Schule wieder aufgenommen.

Wo das Volk lockern will – und wo nicht

Keine Öffnung in Spital-Atmosphäre

Dass die Bevölkerung den vorsichtigen Kurs des Bundesrates stützt, findet Urs Pfäffli von Gastro Zürich City sogar verständlich: « Man sollte erst auftun, wenn es einigermassen geht. Sind die Einschränkungen so gross, dass man sich in einem Spital wähnt, kommt in einem Restaurant keine Stimmung auf. » Auf dem Land oder in den Berggebieten sehe es wohl anders aus, aber: « Ist das Restaurant halb leer, lohnt es sich in der Stadt nicht, aufzumachen. Die Mieten holt man so nicht heraus » , so Pfäffli.