Nur kaputte Autos machen Tom Cruise so richtig glücklich

Welcher normale Mensch lächelt selig und schickt Herzchen in die umstehende Menge, wenn er gerade seinen teuren BMW zu Schrott gefahren hat? Tom Cruise gehört zu dieser Spezies, zumindest bei den Dreharbeiten seines neuen Films «Mission: Impossible – Lybra», den er gerade in Rom dreht.

Action-Szenen, Verfolgungsjagden, Prügel- und Schiessereien sind wichtige Elemente der «Mission: Impossible»-Reihe. Das ist beim neusten Werk nicht anders und so rast Tom Cruise dieser Tage mit seiner Filmpartnerin Hayley Atwell abwechselnd in einem knallgelben Fiat 500 Oldtimer oder einem brandneuen BMW M5 mit 600 Pferdestärken durch die römischen Stadtquartiere Sant’Angelo und Monti und hinterlässt dabei (oh Wunder!) in den Strassen und an den Autos eine Spur der Verwüstung.