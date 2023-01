Nez Rouge: Nur halb so viel Arbeit wie vor der Pandemie

1 / 8 Mehr als eine halbe Million fahruntüchtige Personen hat Nez Rouge seit 1990 sicher nach Hause gefahren: Bei 246’938 Fahrten wurden 510’573 Personen transportiert. Nez Rouge 178’268 Freiwillige haben für Nez Rouge in dieser Zeit Fahrten durchgeführt. Zurückgelegt wurden 9,819 Millionen Kilometer. Nez Rouge Die Aktion Nez Rouge ist eine von und für die Bürgerinnen und Bürger organisierte nationale Präventionsmassnahme zur Unfallverhütung. BFU

Darum gehts Die Aktion Nez Rouge bringt jeweils während der Festtage Personen nach Hause, die wegen Alkoholkonsums nicht mehr fahren dürfen.

2022 hat die Organisation schweizweit 7561 Fahrten durchgeführt. Das ist weniger als die Hälfte als noch 2019.

Die Gründe dafür dürften laut der Organisation unterschiedlich sein.

Während der Festtagszeit hatten die roten Nasen viel weniger zu tun: 512 Fahrten hat Nez Rouge Luzern in dieser Zeit durchgeführt und dabei 1133 Personen sicher nach Hause gebracht. 2019 hatte die Luzerner Sektion noch 1135 Fahrten durchgeführt – also mehr als doppelt so viele. Auch schweizweit sind die Zahlen eingebrochen. 2022 waren es insgesamt 7561 Fahrten. 2019, als die Aktion letztmals wie gewohnt durchgeführt wurde, lag die Zahl noch bei 16’890. Im Jahr 2020 fanden wegen der Corona-Pandemie gar keine Fahrten statt. 2021 wurden schweizweit nur knapp 1200 Fahrten durchgeführt.

«Möglicherweise war in den Köpfen der Leute weniger präsent, dass wir wieder unterwegs sind», sagt Ferdinand Ottiger, Präsident von Nez Rouge Luzern. Laut Ottiger kann es auch sein, dass sich Leute nun anders vorbereiten, ehe sie in den Ausgang gehen. «Es ist gut möglich, dass sich Leute eher organisieren und schauen, wer keinen Alkohol trinkt und danach nach Hause fahren soll. Oder aber man schaut, dass man gleich vor Ort eine Übernachtungsmöglichkeit hat oder auch gar nicht in den Ausgang geht und daheim feiert.»

Alkoholkonsum sinkt stetig

«Ein Grund kann auch der sinkende Alkoholkonsum sein», sagt Ottiger. So pflegen immer mehr Personen einen Lebensstil ganz ohne Alkohol. «Ich selbst kenne viele Leute, die inzwischen gar keinen Alkohol mehr trinken.» Ein Blick in die Statistik zeigt: Der Alkoholkonsum pro Kopf sinkt seit Jahren. So lag der Gesamtkonsum in der Schweiz 2020 bei 7,6 Litern reinem Alkohol. 2010 waren es noch 8,6 Liter, im Jahr 1990 lag der Wert bei 10,8 Litern.

Trinkst du Alkohol? Nein, (noch) nie. Das kommt selten vor. Ja, circa einmal monatlich. Mehrmals monatlich. Nur am Wochenende. Mehrmals wöchentlich. Täglich.

Weitere mögliche Gründe für die tieferen Zahlen nennt Christel Sommer, die Leiterin der Geschäftsstelle von Nez Rouge: «Viele Sektionen von Nez Rouge wussten nicht, wie viele Freiwillige mithelfen.» Deswegen war das Angebot von Nez Rouge kleiner als im Jahr 2019. So auch in Luzern: Dort waren es 2022 nur noch halb so viele Freiwillige wie 2019, berichtet das «SRF Regionaljournal». Und: «Die Anzahl an Firmenpartys im Dezember war tiefer. In den letzten zwei Jahren wurden wegen der Pandemie Firmenfeste abgesagt. Es kann sein, dass die Feste und Abendessen schon vor Dezember gemacht wurden.» Möglich sei auch, dass Personen eher ein Taxi oder den öffentlichen Verkehr genutzt hätten.

Für Ottiger wäre es erfreulich, wenn das Angebot irgendwann gar nicht mehr benötigt würde: «Solange wir Anrufe kriegen, ergibt es Sinn, dass es uns gibt. Wenn wir keine Anrufe mehr kriegen, heisst das, dass die Leute die Verantwortung für sich selbst und andere wahrnehmen.»