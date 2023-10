Nur kurz schlafen oder gar nicht? Das ist besser.

Ob du schon mitten in der Nacht an den Flughafen musst, um deine Abreise nicht zu verpassen, oder die Party gestern Abend gefährlich nah an den Termin am Morgen herangerutscht ist: Es gibt Situationen, in denen kommt das Aufstehen so kurz nach dem Zubettgehen, dass es sich fast nicht mehr lohnt, sich überhaupt hinzulegen. Was sollte man also machen, wenn man nur noch zwei Stunden hat, um zu schlafen? Sie ausnutzen oder besser einfach wach bleiben?