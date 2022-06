Kritik am Moon & Stars: Nur Männer auf Festival-Bühne – «Freakshow Diskriminierung»

«Neue Weltmeister in der Freakshow Diskriminierung: Moon & Stars bringen 2022 ein 100 Prozent Männer Lineup», schreibt die Sängerin und Songwriterin auf Twitter.

Thomas Luethi/MSF Moon and Stars Festivals SA

Musikerin Sophie Hunger übt heftige Kritik am diesjährigen Festival Moon & Stars in Locarno. «Neue Weltmeister in der Freakshow Diskriminierung: Moon & Stars bringen 2022 ein 100 Prozent Männer Lineup», schreibt die Sängerin und Songwriterin auf Twitter. Dabei erhält sie Zuspruch: «Leute, wie ist das möglich? Und nein, Corona hat nicht die Frauen weggemacht», schreibt ein User. Und ein anderer Nutzer meint: «Das ist schon sehr schräg.» Ein User findet hingegen: «Wem es gefällt, der geht hin, wem es nicht gefällt, geht nicht. Ich sehe da keine Diskriminierung.»