Brustimplantate: «Nur ganz wenige wissen, dass ich Implantate habe»

1,7 Millionen Brustoperationen werden weltweit schätzungsweise jedes Jahr durchgeführt. Nicht jede Frau spricht so offen darüber wie einige Stars. Oft sind die Implantate auch nicht so gross, wie beispielsweise bei Schauspielerin Carmen Electra. Das Bild zeigt sie im Jahr 2003. Später sagte sie: «Ich hätte sie eigentlich auch sein lassen können.»

Aus meiner Sicht haben sie sehr positiv reagiert. Ich habe ihnen von meinem Wunsch erzählt und sie hatten volles Verständnis, sprachen mit mir lange darüber und meldeten mich danach für einen Informationstermin bei einem Arzt an. Sie sahen, dass ich daran gelitten habe.

Was hat dir der Arzt gesagt?

Ich sollte zur Untersuchung einen BH in der Grösse mitbringen, wie ich mir meine Brüste wünsche. Ich bin mit einem 75B-BH aufgetaucht, da meinte er schon, er könne dahinterstehen, da ich wohl keinem ungesunden Schönheitsideal entsprechen wolle. Er hat mich dann beraten und informiert, was eine Brust-OP alles bedeutet. Und wir haben sehr viel über meine Beweggründe und mein Körperbild gesprochen.

Seit ich in die Pubertät gekommen war, hatte ich mir gewünscht, dass ich zumindest durchschnittlich grosse Brüste bekomme. Das ist aber einfach nicht passiert. Es war ein mega Thema für mich. Ich habe mich natürlich mit gleichaltrigen Mädchen verglichen und das stresste mich extrem, diesen körperlichen Wandel irgendwie nicht mitzumachen. Irgendwann begann ich mich zu informieren und sprach das dann gegenüber meinen Eltern an.

Die Gruppe, die die Plakate vandalisiert, ist der Klinik bekannt, wie Häcki weiter sagt. Es gibt deshalb immer wieder Anzeigen. «Vandalismus ist ein Gesetzesbruch», so Häcki.

Ich denke nicht. Ich wollte das ja auch nicht, ich habe meine Brüste für mich selber vergrössern lassen, nicht damit ich irgendwie Aufmerksamkeit bekomme oder so. Die OP war damals in den Ferien, da hat niemand gemerkt, dass ich ein paar Tage im Spital war. Eigentlich wissen nur meine Eltern, mein damaliger Freund, mein jetziger Freund, meine beste Freundin und wahrscheinlich alle Affären, die ich über die Jahre hatte, Bescheid.

Was sagst du zu den Vandalenakten durch Feministinnen und Feministen gegen Werbung für Brustimplantate?

Ich finde das recht problematisch. Es ist etwas wahnsinnig Individuelles, wie man sich in seinem Körper wohlfühlt. Es ist meine persönliche Entscheidung, ob ich das will. Wer Frauen vorschreiben will, auf welche Art sie sich wohlzufühlen haben, verhält sich antifeministisch. Es gibt ja auch Frauen, die ihre Brüste verlieren und sich danach nicht mehr wohlfühlen. Ihnen würde auch niemand das moralische Recht auf Implantate absprechen.