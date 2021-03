Die Post im Corona-Jahr

Die enorme Paketmenge im Jahr 2020 für die Post eine Herausforderung. Das Unternehmen schuf rund 500 neue Stellen, beschäftigte rund 800 Temporär-Mitarbeiter und investierte über 190 Millionen Franken in die Infrastruktur. Weil die Mitarbeitenden erstmals auch Pakete in Briefzentren sowie in allen vier neuen regionalen Paketzentren sortierten, konnte die Post gegenüber dem Vorjahr täglich über 300’000 zusätzliche Pakete verarbeiten. Bis 2030 plant das Unternehmen weitere regionale Sortierzentren, beispielsweise in Utzenstorf (BE) und in den Grossräumen Zürich und Basel.