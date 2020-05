Coronavirus

Contact-Tracing in Kantonen – aber alle warten auf die App

Um eine zweite Infektionswelle zu vermeiden, setzen die Kantone auf die Nachverfolgung aller positiven Fälle. Sie bedauern es, dass die Tracing-App verspätet kommt.

Nach dem achtwöchigen Lockdown erwacht die Schweiz: Schulen, Geschäfte, Restaurants und Fitnesscenter sind ab sofort wieder offen. Damit es jetzt nicht zu einer erneuten Infektionswelle kommt, setzen Bund und Kantone auf die Rückverfolgung der Infektionsketten. «Je besser wir das Contact Tracing durchführen können, umso wahrscheinlicher wird es, dass wir weitere Lockerungsschritte beschliessen können», sagte Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit an der Medienkonferenz am Montag.

Maximal fünf neue Fälle pro Tag

Fuchs rechnet pro Corona-Infiziertem mittelfristig mit rund zehn Kontaktpersonen. Für jede neue getestete Person müsste sein Team zehn Leute ausfindig machen, in Quarantäne bringen und sie regelmässig nach dem Gesundheitszustand fragen. «Stand jetzt könnte unser Team mit zwölf Mitarbeitenden so fünf neue Fälle pro Tag bewältigen.»

Quarantäne-Kontrollen zu Hause

Wer sich nicht an die Quarantäne-Verfügung des Kantons hält, kann in ein Spital oder in eine andere geeignete Institution eingewiesen werden. «Im Notfall könnten wir die Einhaltung der Quarantäne überprüfen, indem wir zu verschiedenen Tageszeiten anrufen und schauen, wo sich die Personen befinden», sagt Giebel. «Oder man schickt jemanden vorbei, um zu sehen, ob man die Person tatsächlich zu Hause antrifft.» Bis jetzt habe es aber noch keinen Fall gegeben, in dem man derart rigoros eingreifen musste. «Die Leute wissen um ihre Verantwortung.»