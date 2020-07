Gedränge in der Badeanlage

Nur mit Handschuhen ins Wasser – Corona-Angst erfasst Badis

Tummeln sich viele Menschen im Strandbad, kann Panik vor einer Ansteckung mit Covid-19 aufkommen. In einer kleinen Badi gerieten Gäste deswegen aneinander.

Zahlreiche Badegäste tummelten sich am vergangenen sonnigen Sonntag auf der Liegewiese in der kleinen Badi Steinrad in Herrliberg ZH, die grundsätzlich für Herrliberger vorgesehen ist.

Das Ehepaar fällt auf. Sie und er sonnen sich auf dem Badetuch – die Hygienemaske tragen sie dabei so selbstverständlich wie die Sonnenbrille. Auf Nummer sicher geht die Frau. Steigt sie in den See, fasst sie das Treppengeländer nur mit Handschuhen an. Am vergangenen Sonntag war die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus in der Badi Steinrad in Herrliberg ZH aber auch bei anderen Badegästen zu spüren.