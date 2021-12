Liga-Beschluss – Nur noch 2G – in die Hockeystadien dürfen bloss Geimpfte und Genesene

Dies wurde im Rahmen einer Telefonkonferenz am Dienstagmorgen besprochen. Die 2G-Regelungen sollen ab dem Alter von 16 Jahren gelten. Für Mitarbeitende an einem Spiel, die einen Arbeitsvertrag besitzen, bestimmt der jeweilige Arbeitgeber, ob im Stadion «2G» ohne Maskenpflicht oder das 3G-Zertfikat mit Maskenpflicht zur Anwendung kommt. In anderen Stadien der Welt wird bereits 2G praktiziert. In der Schweiz gab es diese Massnahme bislang noch nicht.