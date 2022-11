Credit Suisse wird von Ratingagenturen runtergestuft

Die Credit Suisse kündigte am 27. Oktober umfassende Umstrukturierungen an.

Die beiden amerikanischen Ratingagenturen Moody’s und S&P haben am Dienstagabend ihre Einschätzung für die Verbindlichkeiten der Credit Suisse korrigiert. Demnach rutschen die Grossbank und weitere ihrer Gesellschaften im Ranking von S&P von bisher «A/A1-» auf «A-/A-2». Gleichzeitig wird das Rating für die Holdinggesellschaft Credit Suisse Group von «BBB» auf «BBB-» korrigiert.

In drei Jahren sollen 9000 Stellen weg

Die Credit Suisse hatte vergangene Woche grosse Umstrukturierungspläne angekündigt. Die Grossbank möchte ihre Kosten um 2,5 Milliarden Franken senken. Davon wird für 2023 eine Reduktion von 1,2 Milliarden Franken angestrebt. Ein umfassendes Kostentransformationsprogramm wurde eingeleitet und es wird tiefer und weiter gehen, als die Bank bisher angedeutet hat. Ausserdem strebt die nach der UBS zweitgrösste Schweizer Bank Milliardeneinsparungen mit dem sofortigen Abbau von fünf Prozent der Arbeitsplätze, das sind 2700 Stellen, an.

Bis Ende 2025 sollen 9000 Stellen abgebaut werden. Die Kosten sollen bis 2025 um etwa 15 Prozent auf dann 14,5 Milliarden Franken sinken. Ausserdem holt sich die Credit Suisse mit der Saudi National Bank einen finanzkräftigen Partner an Bord. Die Bank werde bei der beschlossenen Kapitalerhöhung mit 1,5 Milliarden Franken (1,51 Mrd Euro) einsteigen, teilte die Bank am Donnerstag mit. Credit Suisse kündigte die Ausgabe neuer Aktien im Gesamtvolumen von rund vier Milliarden Schweizer Franken an. Das entspricht fast einem Drittel der aktuellen Marktkapitalisierung.