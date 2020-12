Das BAG hat am Montag eine Stellungnahme an die Kantone geschickt, die neue Regeln zu Treffen in privaten Haushalten und in Restaurants vorsieht.

Das BAG hat am Montag eine Stellungnahme zu neuen Einschränkungen an die Kantone geschickt. Das berichtet der «TagesAnzeiger» , unter Angabe, das entsprechende Dokument vorliegen zu haben. Daraus ersichtlich seien neue Regeln zu Treffen in privaten Haushalten und Restaurants. Diese sollen erneut verschärft werden – und zwar bis und mit 23. Dezember.

Auch in Restaurants dürfen nur noch vier Personen aus zwei Haushalten gemeinsam an einem Tisch sitzen.

Mit den neuen Einschränkungen sollen die Corona-Ansteckungen bis Weihnachten so reduziert werden, dass etwas sorglosere Familienfeiern ermöglicht werden können, ohne dabei einen grösseren Anstieg in Kauf zu nehmen. Die Massnahme orientiere sich an an der Miniquarantäne in Deutschland. Diese ist allerdings ein wenig strenger: Es dürfen sich nur fünf Personen aus zwei Haushalten treffen.