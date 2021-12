Deutschland – Nur noch Schlüssel und Auto da – Eishockey-Profi setzt sich ab

Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, fanden die Verantwortlichen nur noch seine Ausrüstung, sein Auto und seinen Wohnungsschlüssel vor. Er soll eigenmächtig einen Flug zurück in die USA gebucht haben. In der Vereinsmitteilung steht: «Er war einfach weg».



Vergangene Woche habe er seinem Club mitgeteilt, dass er nicht mehr spielen könne, er krank sei und zurück in die USA wolle. Ärztliche Untersuchungen lehnte der Amerikaner ab, psychologische Unterstützung ebenfalls – auch auf den eigenen Agenten hörte er nicht.