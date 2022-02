Sturz in tiefen Brunnen : Nur noch wenige Meter trennten die Retter von Rayan (5)

Die Rettung von Rayan (5) dauert an. Bald könnten sie aber zum Fünfjährigen vordringen. Die Arbeiten wurden in der Nacht fortgesetzt.

In Marokko ist ein Fünfjähriger in einen tiefen Brunnen gefallen.

Nach dem Sturz eines Fünfjährigen in einen tiefen Brunnen in Marokko dauern die Rettungsarbeiten den dritten Tag in Folge an. Rettungskräfte und Helfer hatten ihre Arbeiten in der Nacht fortgesetzt, wie die staatliche marokkanische Nachrichtenagentur MAP am Freitag mitteilte. Nur noch wenige Meter trennten die Retter von Rayan, um zu ihm vorzudringen.