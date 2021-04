U-Boot vor Bali : Nur noch wenige Stunden Luft – Rettungskräfte orten Objekt am Meeresgrund

Die dramatische Suche nach der vermissten KRI Nanggala-402 spitzt sich zu. Die Luft im U-Boot reicht noch bis am Samstag um 03.00 Uhr. Nun haben Rettungskräfte per Radar ein unbekanntes Objekt auf dem Meeresgrund entdeckt.

Bei der Suche nach einem verschwundenen Militär-U-Boot mit 53 Menschen an Bord haben die Rettungskräfte ihre Anstrengungen auf ein Radarsignal fokussiert. Am Donnerstagabend meldete das Militär, es sei ein nicht identifiziertes, stark magnetisches Objekt in einer Tiefe zwischen 50 und 100 Metern geortet worden. Behördenangaben zufolge reichen die Sauerstoffvorräte an Bord maximal bis Samstagmorgen.